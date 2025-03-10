Регистрацию на программу "Герои. Нижегородская область" продлили до конца марта Общество

Регистрация на участие в программе "Герои. Нижегородская область" была продлена до 31 марта 2025 года. Это решение было принято в ходе заседания Общественного совета программы под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева.

Программа нацелена на помощь участникам и ветеранам специальной военной операции в трудоустройстве и интеграции в систему государственного управления. Она реализуется правительством Нижегородской области при поддержке Корпоративного университета и Нижегородского института управления Президентской академии.

"Нижегородская область — один из лидеров ПФО по числу регистраций на программу. С 31 января по 15 марта подано уже 1 315 заявок. Мы получили просьбы продлить срок регистрации от бойцов, которые не успели подать документы из-за выполнения служебных обязанностей. Мы решили удовлетворить эти просьбы и продлили регистрацию до 31 марта", — сообщил Андрей Гнеушев.

Зарегистрироваться можно через президентскую платформу АНО "Россия — страна возможностей".

Министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева рассказала, что подавляющее большинство зарегистрировавшихся — мужчины, но среди участников есть и 15 женщин. 60% заявителей в данный момент продолжают службу в зоне СВО, а 40% уже завершили службу в рядах Вооруженных сил РФ. 54% участников имеют высшее образование, трое — ученую степень кандидатов наук. 22% заявителей имеют среднее профессиональное образование.

Помимо военнослужащих, заявки на участие подали также сотрудники других силовых ведомств, включая МВД, Росгвардию, МЧС, ФСИН и ФСО.

"Во время отборочной кампании мы получили около 2000 звонков с вопросами о программе, что свидетельствует о высоком интересе. К регистрации допускаются как действующие участники СВО, так и те, кто уже завершил службу. Из числа тех, кто завершил службу в зоне СВО, будет выбрано около 60 финалистов, которые смогут пройти обучение по программе. Те, кто в настоящее время находится в зоне СВО, будут включены в резерв и смогут пройти обучение по возвращении домой", — отметила Екатерина Лебедева.

После завершения регистрации участников ждет тестирование, которое пройдет с 3 по 6 апреля.