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Общество

Особенности современного жилищного законодательства обсудили в Нижегородской области

19 марта 2025 17:07  [104] Общество
Особенности современного жилищного законодательства обсудили в Нижегородской области

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

На площадке КУПНО в рамках образовательной программы «Нижегородцы» прошла стратегическая сессия, посвященная особенностям современного жилищного законодательства в сфере самоорганизации жителей. Спикером выступил председатель регионального общественного совета партийного проекта «Школа ЖКХ», председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу в Нижегородской области Владимир Беспалов.

Среди участников сессии были представлены различные категории активных граждан, включая членов советов многоквартирных домов, представителей товариществ собственников жилья, активистов территориального общественного самоуправления (ТОС), старост и других инициативных жителей.

В ходе встречи участники обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся прав и обязанностей собственников жилья, организации и проведения общих собраний, а также взаимодействия с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Особенное внимание было уделено вопросам капитального ремонта многоквартирных домов и трудностям, с которыми сталкиваются собственники при его планировании и реализации.

Владимир Беспалов отметил значимость подобных встреч для получения обратной связи от жителей: «Эти встречи, безусловно, полезны не только для меня, как для председателя комитета, так и для представителей Министерства энергетики и ЖКХ, а также для Государственной жилищной инспекции. Здесь мы получаем обратную связь от жителей, основанную на их опыте взаимодействия с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, а также с контролирующими органами. Я убежден, что такие встречи приносят исключительно положительные результаты, необходимые для комплексного анализа ситуаций в жилищно-коммунальной сфере».

Оксана Дектерева, депутат партии «Единая Россия» в городской Думе города Нижнего Новгорода, директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», выступила в качестве модератора мероприятия. Она отметила: «Важно понимать, что каждый участник встречи представляет интересы большого числа жителей, занимая посты председателей советов многоквартирных домов, руководителей ТСЖ или ТОС. Обсуждение получилось широким и позволило услышать позиции разных групп нижегородцев».

Помимо получения ответов на интересующие их вопросы, участники также имели возможность обменяться опытом и внести предложения по улучшению жилищного законодательства.

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Теги:
Единая Россия ЖКХ
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