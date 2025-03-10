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Экономика

Стартовал предварительный прием заявок на участие в региональном этапе программы "Мама-предприниматель"

19 марта 2025 17:15  [82] Экономика
Стартовал предварительный прием заявок на участие в региональном этапе программы Мама-предприниматель

Фото: минпром Нижегородской области

Стартовал прием предварительных заявок по программе Минэкономразвития России «Мама-предприниматель» для женщин с детьми или женщин, находящихся в декретном отпуске. С 2025 года программа вошла в перечень мер поддержки нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Программа «Мама-предприниматель» показала свою эффективность: за все время реализации в ней приняли участие более 15 тысяч женщин, 70 процентов из которых успешно развивает свои бизнес-проекты в различных экономических сферах. Но, как и бизнес, программа не может стоять на месте, она должна совершенствоваться, оставаться актуальной, и в этом году есть ряд изменений. При рассмотрении заявки предпочтение будет отдаваться проектам из приоритетных сфер экономики, запланированы специальные треки программы, адаптированные под задачи по развитию бизнеса в исторических регионах», — пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Она добавила, что программа «Мама-предприниматель» делает бизнес-проекты участниц более заметными. Вовлечение женщин в предпринимательство – один из способов создания устойчивого финансового благополучия семей.

Подача предварительной заявки занимает меньше минуты. Организаторам программы такая форма помогает оценить количество желающих участвовать в ней. 

«Программа «Мама-предприниматель» ориентирована на всестороннюю поддержку женщин, которые хотят реализоваться в бизнесе. В прошлом году на региональном этапе программы конкурсная комиссия отобрала 35 человек. Девушки смогли пройти комплексное обучение основам предпринимательской деятельности, а лучший бизнес-проект получил грант - 100 тысяч рублей. В этом году объем поддержки увеличен до 150 тысяч рублей», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На региональном этапе участницы смогут доработать свои бизнес-идеи, продумать бизнес-план, познакомиться с успешными предпринимателями и проконсультироваться с экспертами. В этом году также предусмотрена реализация отдельных треков программы: «Мама на селе», «Мама в туризме», «Многодетная мама».

Следующий этап – федеральный. Победительницы региональных этапов и дополнительных треков смогут пройти дополнительное обучение, прокачать свои предпринимательские навыки, а также побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Партнерами программы «Мама-предприниматель» стали фонд «Наше будущее», «ВКонтакте», компания «Вайлдберриз», «Сбер», издательство «МИФ» и Союз женщин России.

Напомним, в прошлом году победительницей регионального и федерального этапов программы «Мама-предприниматель» стала нижегородка, руководитель конструкторского бюро IngUp (специализируется на реинжиниринге) Анна Елисеева. За победу в региональном этапе она получила 100 тыс. рублей и грант 500 тыс. рублей из областного бюджета, а в качестве приза за победу в федеральном этапе - 1 млн рублей.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Предприниматели
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