Депутаты обсудили роль "Экоториума" в формировании экологической культуры Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 марта в Заксобрании Нижегородской области прошло заседание комитета по экологии и природным ресурсам. Депутаты обсудили вопросы экологического образования.

По мнению председателя Законодательного собрания Евгения Люлина формирование экологической культуры – это долгосрочный процесс, требующий системного подхода. Было отмечено, что экопросвещение не сводится к разовым акциям или краткосрочным кампаниям, а предполагает постепенное формирование экологического сознания и ответственного поведения.

Парламентарии также отметили, что экологическое просвещение играет ключевую роль в жизни региона. Вопросы экологической культуры и экообразования уже давно находятся в центре внимания комитета по экологии.

Одной из площадок для экологического просвещения является центр «Экоториум» министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области в парке «Швейцария». О работе центра и перспективных планах депутатам рассказала его руководитель Светлана Васильева. На базе центра проводятся мастер-классы для детей и подростков, экологические фестивали и выставки. За два года работы удалось реализовать более 400 мероприятий различных форматов, с охватом аудитории более 20 тысяч человек.

Депутаты подчеркнули, что «Экоториум» стал важной площадкой для продвижения экологической культуры и воспитания ответственного отношения к природе. Такие инициативы, по их мнению, имеют большое значение для формирования экологического сознания у жителей области.

«Мы давно говорим о том, что экологическое просвещение должно охватывать все уровни образования — от детского сада до вузов. Важно не только устранять экологический ущерб, но и предотвращать его появление. Для этого во всех сферах экономики должны работать экологически грамотные специалисты, а значит, необходимо развивать образовательные и воспитательные программы», - подчеркнул председатель комитета ЗСНО по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.