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Происшествия

Полиция проверяет условия жизни младенца у ранее судимой матери в Выксе

19 марта 2025 18:00  [86] Происшествия
Анонимный сигнал о плохом содержании младенца закончился проверкой в Выксе

Полиция проверяет условия проживания новорожденного у ранее судимой жительницы Выксы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Согласно информации, 12 марта в полицию поступила анонимка о ненадлежащих условиях проживания младенца. По указанному адресу сразу приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, представители органов власти и медики. В доме 37-летней ранее судимой женщины они нашли младенца.

По словам матери, она приняла решение определить кроху в спецучреждение.  

Полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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Теги:
Выкса Дети МВД
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