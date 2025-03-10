Полиция проверяет условия жизни младенца у ранее судимой матери в Выксе

Полиция проверяет условия проживания новорожденного у ранее судимой жительницы Выксы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Согласно информации, 12 марта в полицию поступила анонимка о ненадлежащих условиях проживания младенца. По указанному адресу сразу приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, представители органов власти и медики. В доме 37-летней ранее судимой женщины они нашли младенца.
По словам матери, она приняла решение определить кроху в спецучреждение.
Полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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