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Происшествия

Прокурор требует 8 лет колонии для выксунского полицейского по делу о пытках

19 марта 2025 18:17  [68] Происшествия
Прокурор требует 8 лет колонии для выксунского полицейского по делу о пытках

В Выксе прокуратура запросила 8 лет колонии для бывшего полицейского Александра Гутова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением пыток.  

Инцидент произошел в октябре 2022 года. По данным следствия, Гутов применил электрошокер к задержанному Александру Шарфутову, когда тот стучал ногами в дверь камеры, требуя принести ему одеяло.  

Происшествие зафиксировали камеры наблюдения. После этого лейтенанта уволили из полиции, а в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением пытки). Позже обвинение смягчили, переквалифицировав на ч. 3 той же статьи (превышение полномочий с применением насилия). В апреле 2024 года суд приговорил Гутова к 4 годам лишения свободы.  

Потерпевший обжаловал это решение, настаивая, что действия полицейского следует квалифицировать как пытки. В июле 2024 года Нижегородский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. До суда Гутова перевели под домашний арест, сообщили в Команде против пыток (Минюст России внес организацию в реестр иноагентов).

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Теги:
Выкса Прокуратура Пытки
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