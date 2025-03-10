Прокурор требует 8 лет колонии для выксунского полицейского по делу о пытках Происшествия

В Выксе прокуратура запросила 8 лет колонии для бывшего полицейского Александра Гутова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением пыток.

Инцидент произошел в октябре 2022 года. По данным следствия, Гутов применил электрошокер к задержанному Александру Шарфутову, когда тот стучал ногами в дверь камеры, требуя принести ему одеяло.

Происшествие зафиксировали камеры наблюдения. После этого лейтенанта уволили из полиции, а в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением пытки). Позже обвинение смягчили, переквалифицировав на ч. 3 той же статьи (превышение полномочий с применением насилия). В апреле 2024 года суд приговорил Гутова к 4 годам лишения свободы.

Потерпевший обжаловал это решение, настаивая, что действия полицейского следует квалифицировать как пытки. В июле 2024 года Нижегородский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. До суда Гутова перевели под домашний арест, сообщили в Команде против пыток (Минюст России внес организацию в реестр иноагентов).