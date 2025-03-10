Более 6300 нижегородцев отправились в поездки по регионам по программе "Больше чем путешествие" Культура и отдых

Фото: АНО "Больше чем путешествие"

Более 6,3 тысячи жителей Нижегородской области отправились в полезные поездки по регионам страны за четыре сезона реализации программы Росмолодёжи «Больше чем путешествие». Участники поездок с новой стороны посмотрели на свою Родину, больше узнали о ее самобытности и открывающихся в России возможностях для развития и самореализации.

К турам по Нижегородской области за это время присоединилось около 3 тысяч человек из других субъектов России. Программа «Больше чем путешествие» позволила им ближе ознакомиться с уникальным историческим, культурным и природным достоянием нижегородской земли, достижениями ее жителей.

«Полюбить свою страну, глядя на нее из окна машины, поезда или самолета, невозможно. К ней нужно прикоснуться вживую. Решение президента России запустить программу «Больше чем путешествие» сработало великолепно. Теперь она дает возможность молодым людям лучше узнать свою страну, влюбиться в те места, которые они посетили, и начать еще сильнее гордиться Родиной. Безусловно, для программы «Больше чем путешествие» ключевой приоритет – патриотическое воспитание. В текущем году это особенная задача. Путешествия по местам боевой славы, вовлечение в эти путешествия ветеранов СВО и членов их семей – святая, особенная ответственность, на которую нужно обратить внимание в этом году. Самое важное в работе программы – это не количество, а качество. Программа работает не с «километрами», а с изменением того, что у молодёжи в голове, сердце и душе», – подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Планируется, что в рамках пятого сезона программы, стартовавшего в марте, в поездки по стране отправятся более 100 тысяч человек, в том числе нижегородцы.

«В пятом сезоне по программе «Больше чем путешествие» планируется выстроить более тесное взаимодействие с регионами, для которых она может стать инструментом по решению социально-экономических задач, например по снижению миграционного оттока молодёжи из регионов и по привлечению в них кадров в различных сферах. Через наши полезные туры мы хотим показать ребятам возможности для самореализации на своей малой родине», – сказала генеральный директор АНО «Больше чем путешествие» Олеся Тетерина.

Один их увлекательных туров программы по Нижегородской области ознакомит молодежь с наукой и инновациями. Гости региона посетят музей скорости, «секретную базу» ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, Нижегородскую радиолабораторию, Дзержинские электрические сети и Шуховскую башню, а также пройдут увлекательный квест по мемориальному дому-музею Валерия Чкалова. Важно, что в туры по региону смогут отправиться люди с ограниченными возможностями здоровья.