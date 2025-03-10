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Общество

ОМК получила национальную премию за поддержку семей сотрудников

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ОМК получила национальную премию за поддержку семей сотрудников

Фото: Вячеслав Хабаров/ ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) стала лауреатом Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса" за работу в сфере поддержки семей, молодежи и детей. Торжественная церемония награждения состоялась 18 марта в Москве в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).  

Компания уделяет особое внимание социальной поддержке своих сотрудников, дополняя гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом. В 2024 году на эти цели было направлено 2,4 млрд рублей. В числе мер – полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) для каждого сотрудника и бесплатные обеды на рабочих местах.  

ОМК также оказывает помощь многодетным родителям, одиноким матерям и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Ежегодно финансовую поддержку получают около 1,5 тыс. сотрудников, а порядка 2,5 тыс. детей из таких семей получают подарочные сертификаты в рамках акции "Забота объединяет".  

Кроме того, многодетным матерям предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска. На льготных условиях компания ежегодно организует отдых для 2 тыс. детей. ОМК также поддерживает образовательные и спортивные учреждения в регионах присутствия, проводит научные фестивали и семейные праздники.  

Значительная часть благотворительных инициатив ОМК направлена на профилактику социального сиротства и помощь семьям с особыми детьми. Компания финансирует работу волонтеров, реализующих проекты в этой сфере.  

Председатель наблюдательного совета ОМК Анатолий Седых, получая награду, подчеркнул важность работы компании в области демографии.  

"Качество жизни в городах присутствия ОМК для нас так же важно, как и создание рабочих мест. За последние 15 лет в Выксе, где расположено крупнейшее предприятие компании, количество многодетных семей выросло в четыре раза, и мы этим гордимся", – отметил он.  

Программы социальной поддержки ОМК второй год подряд признаются лучшими в России в рамках премии "Лидеры ответственного бизнеса".

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Теги:
Выкса ОМК Семья
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