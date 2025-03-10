Еще четырех нижегородцев вызволили из украинского плена Общество

Четверо нижегородцев-участников СВО вернулись домой из украинского плена. Информация об этом появилась на странице нижегородского омбудсмена Оксаны Кислицыной вечером 19 марта.

Отмечается, что родственники этих ребят обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Нижегородской области. В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной на родину вернулись 175 защитников, среди которых и наши земляки.

Оксана Кислицына поделилась своими эмоциями в соцсетях:

"Невозможно представить, что пережили родственники ребят... Спасибо семьям за их стойкость, неизменную веру и тепло, которые согревали воинов и укрепляли их дух! Но теперь самые тяжёлые дни позади — впереди восстановление и радость воссоединения. Добро пожаловать домой, наши дорогие, наши долгожданные!"

Напомним, что накануне, 18 марта, президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные с обменом пленными между Россией и Украиной. Обмен по формуле "175 на 175" состоялся на следующий же день.