В Минобре предложили сократить число платных мест в столичных вузах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство науки и высшего образования предложило уменьшить количество платных мест в университетах Москвы и Санкт-Петербурга. Депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко, член комитета по науке и высшему образованию рассказала телеканалу "360" о перспективах студентов и возможности возвращения к советской системе распределения выпускников.

Депутат отметила, что России нужны специалисты среднего профессионального уровня, инженеры и социально значимые профессии, такие как медицинские работники и учителя. При этом абитуриенты предпочитают экономические и юридические специальности, поэтому необходимо создавать бюджетные места для нужных специальностей.

Она отметила, что в прошлом году 60% выпускников школ получили бюджетные места, и есть вузы, специализирующиеся на отраслях, где гарантировано трудоустройство. Однако некоторые частные вузы не имеют аккредитации по всем направлениям. Пилипенко предложила предоставить Министерству науки и высшего образования право регулировать количество платных мест в соответствии с потребностями рынка труда.

По поводу возвращения советской системы распределения выпускников, депутат отметила, что всё зависит от условий. Если работодатели готовы предоставить социальный пакет и у молодых специалистов есть перспектива карьерного роста, то система может работать. Однако она будет отличаться от советской системы, где заказчиком выступало государство и распределение было государственным.