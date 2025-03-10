Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 марта 2025 09:20  [175] Проект канатки через Оку в Нижнем Новгороде прошел государственную экспертизу
20 марта 2025 08:58  [105] Предприятия ОМК приняли около 10 тысяч туристов в 2024 году
20 марта 2025 08:44  [107] В Минобре предложили сократить число платных мест в столичных вузах
20 марта 2025 07:30  [141] Нижегородцам рассказали, как избежать пародонтоза
19 марта 2025 20:34  [284] Охотники Нижегородской области начинают получать разрешения на весеннюю охоту
19 марта 2025 19:50  [274] Нижегородский центр запустил методику пренатального скрининга "клиника одного визита"
19 марта 2025 19:36  [300] Еще четырех нижегородцев вызволили из украинского плена
19 марта 2025 19:30  [1946] Нижегородцев призвали не покупать некоторые лекарства
19 марта 2025 19:09  [338] День многодетной семьи могут ввести в Нижегородской области
19 марта 2025 18:54  [237] Как избежать пародонтоза: советы врача-пародонтолога
Общество

В Минобре предложили сократить число платных мест в столичных вузах

20 марта 2025 08:44  [107] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство науки и высшего образования предложило уменьшить количество платных мест в университетах Москвы и Санкт-Петербурга. Депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко, член комитета по науке и высшему образованию рассказала телеканалу "360" о перспективах студентов и возможности возвращения к советской системе распределения выпускников.

Депутат отметила, что России нужны специалисты среднего профессионального уровня, инженеры и социально значимые профессии, такие как медицинские работники и учителя. При этом абитуриенты предпочитают экономические и юридические специальности, поэтому необходимо создавать бюджетные места для нужных специальностей.

Она отметила, что в прошлом году 60% выпускников школ получили бюджетные места, и есть вузы, специализирующиеся на отраслях, где гарантировано трудоустройство. Однако некоторые частные вузы не имеют аккредитации по всем направлениям. Пилипенко предложила предоставить Министерству науки и высшего образования право регулировать количество платных мест в соответствии с потребностями рынка труда.

По поводу возвращения советской системы распределения выпускников, депутат отметила, что всё зависит от условий. Если работодатели готовы предоставить социальный пакет и у молодых специалистов есть перспектива карьерного роста, то система может работать. Однако она будет отличаться от советской системы, где заказчиком выступало государство и распределение было государственным.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph