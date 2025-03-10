Троих нижегородцев осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19 Происшествия

В Нижегородской области суд вынес приговор в отношении медицинской сестры и двух местных жителей, признанных виновными в внесении ложных сведений о вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Медицинская сестра одной из больниц Дивеевского муниципального округа, при помощи двух соучастников, использовала учетную запись заведующего поликлиникой для внесения в Единую государственную информационную систему сферы здравоохранения фиктивной информации о вакцинации от COVID-19. Это позволяло гражданам, не прошедшим процедуру прививки, получить поддельные сертификаты.

Все трое действовали из корыстных побуждений. Противоправные действия были вскрыты в ходе расследования, проведенного следственными органами СК России по Нижегородской области совместно с оперативниками УФСБ.

Суд назначил медицинской сестре наказание в виде 3,5 года условного лишения свободы, а двум соучастникам — 3 и 4 года условно, с дополнительным штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей каждому.