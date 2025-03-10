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Происшествия

Троих нижегородцев осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19

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Троих нижегородцев осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19

В Нижегородской области суд вынес приговор в отношении медицинской сестры и двух местных жителей, признанных виновными в внесении ложных сведений о вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. 

Медицинская сестра одной из больниц Дивеевского муниципального округа, при помощи двух соучастников, использовала учетную запись заведующего поликлиникой для внесения в Единую государственную информационную систему сферы здравоохранения фиктивной информации о вакцинации от COVID-19. Это позволяло гражданам, не прошедшим процедуру прививки, получить поддельные сертификаты.  

Все трое действовали из корыстных побуждений. Противоправные действия были вскрыты в ходе расследования, проведенного следственными органами СК России по Нижегородской области совместно с оперативниками УФСБ.  

Суд назначил медицинской сестре наказание в виде 3,5 года условного лишения свободы, а двум соучастникам — 3 и 4 года условно, с дополнительным штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей каждому.

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Теги:
Дивеевский район Коронавирус Приговор
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