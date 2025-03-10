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Общество

Конференции "Трибуна молодого юриста" в НИУ собрала более 150 студентов со всей страны

20 марта 2025 10:29  [136] Общество
Конференции Трибуна молодого юриста в НИУ собрала более 150 студентов со всей страны

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

IV Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых ученых "Трибуна молодого юриста" прошла 18 марта в Нижегородском институте управления Президентской академии.

Мероприятие организовал юридический факультет института. В нем приняли участие более 150 обучающихся из различных вузов страны: Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, Пензенского государственного технологического университета, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,  Нижегородской академии МВД России, Нижегородского института управления Президентской академии, Нижегородского государственного педагогического университета имени К. Минина. 

Организаторы отмечают, что конференция проводится для повышения интереса к исследованиям и научной работе среди студентов, а также улучшения навыка применения профессиональных компетенций на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. Кроме того, она позволяет расширить межвузовские и межведомственные, а также практические связи через обмен мнениями по актуальным теоретическим и прикладным вопросам, касающимся совершенствования юридической науки и практики. 

По словам декана юридического факультета НИУ, кандидата юридических наук, доцента Светланы Горбачевой, конференция зарекомендовала себя как открытая академическая площадка, на которой молодые ученые предлагают свой взгляд и подход к решению правовых проблем, связанных с развитием общества и технологий. С каждым годом увеличивается количество участников и расширяется спектр тем.  

"Юриспруденция – та сфера, которая изобилует нововведениями, поэтому специалистам в этой области, настоящим профессионалам нужно постоянно развиваться, следить за всеми актуальными изменениями и тенденциями, общаться с коллегами и учиться этому навыку ещё со студенческой скамьи", - сказала она.  

Работа конференции была организована в рамках четырех секций: "Актуальные проблемы конституционного, административного и муниципального права", "Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение предупреждения преступности", "Актуальные проблемы гражданского законодательства", а также "Государство и право: проблемы теории и истории".

Молодые ученые обсудили множество тем, включая профилактику девиантного поведения среди несовершеннолетних, цифровизацию правоприменения, правовые и процессуальные аспекты квалификации преступлений, связанных с организацией экстремистских сообществ, а также административно-правовое регулирование процедуры медиации и другие. Они не только заслушивали доклады, но и активно дискутировали по ним.

По итогам конференции будет опубликован сборник трудов участников. Его разместят на платформе научной электронной библиотеки "eLibrary.ru".

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Теги:
РАНХиГС Юрист
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