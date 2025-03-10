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Экономика

Рустам Досаев: "Ассоциация судостроителей объединила профессионалов со всей страны"

20 марта 2025 11:37  [131] Экономика
Рустам Досаев: Ассоциация судостроителей объединила профессионалов со всей страны

Фото: пресс-служба Судостроительной ассоциации

В Нижнем Новгороде на площадке "Гранд Отель Ока Премиум" 19 марта состоялось заседание Отраслевой ассоциации судостроителей при поддержке правительства Нижегородской области и Законодательного собрания региона. Об этом сообщает пресс-служба Отраслевой ассоциации судостроителей.

В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли Нижегородской области Максим Черкасов, представители Торгово-промышленной палаты региона, Российского Морского регистра РФ, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, представители профильных вузов региона и более 80 представителей ведущих судостроительных предприятий со всей России.

Председатель Отраслевой судостроительной ассоциации, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Рустам Досаев отметил, что интерес со стороны профессионального сообщества в решении ключевых вопросов, связанных с развитием отрасли, сегодня высок как никогда:

"На наше заседание приехали представители ключевых предприятий со всей страны, что особенно приятно. Нам поступило более 60 вопросов, связанных с судостроительной отраслью. Проблемы являются смежными, как для собственников частных компаний, так и для государственных предприятий. Наша общая задача – ускорить процессы, в том числе в части законодательной базы - для того, чтобы наши предприятия могли увеличить темпы производства и чувствовали себя уверенными в долгосрочной перспективе. Все это выливается в качественно новый подход к строительству и эксплуатации судов не только в Нижегородской области, но и по всей стране!"

Эксперты обсудили ключевые вопросы импортозамещения и 791-е постановление правительства РФ, развитие кадрового потенциала в отрасли и производственную безопасность. Как подчеркнул министр промышленности и торговли Нижегородской области Максим Черкасов, создание оптимальных условий для предприятий возможно только при объединении общих усилий: "Наша цель – создание общей площадки для выработки совместных решений. Это будет способствовать формированию решений не только в Нижегородской области, но и выступать с инициативами на федеральном уровне", - сказал он.

Руководитель Центра импортозамещения судового оборудования при Министерстве промышленности и торговли РФ, Дмитрий Стоянов отметил, что через меры государственной поддержки судостроители пытаются уйти от проблем, связанных с критическим оборудованием: "Но скажу, что с 2022 года уже запущено и реализуется около 100 комплексных проектов по разработке судового оборудования, это очень много", – сообщил он.

По результатам заседания были приняты решения о том, что Отраслевая судостроительная ассоциация при поддержке министерства промышленности и торговли Нижегородской области, министерства транспорта Нижегородской области, Торгово-промышленной палаты Нижегородской области и совместно с комитетом Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма готовит обращения в правительство РФ и министерство науки и образования РФ с предложениями по оптимизации работы отрасли и по приему абитуриентов, а также обучению студентов на профильных специальностях. Также ассоциация совместно с Морской коллегией РФ разработает актуальную стратегию развития судостроения в стране. Кроме того, планируется перевести Отраслевую судостроительную ассоциацию в статус федеральной с последующим открытием дополнительных филиалов для работы в регионах.


 

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Теги:
Законодательное собрание Промышленность Судостроение
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