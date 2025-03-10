Стартовал мониторинг состояния общественных пространств Нижегородской области после зимы Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области проходит мониторинг общественных пространств, благоустроенных в 2024 году, для оценки их состояния после зимнего периода. В инспекционных объездах принимают участие представители местных отделений и депутатского корпуса партии «Единая Россия», администраций, подрядных организаций и общественные контролеры. Одним из объектов проверки стал север проспекта Ильича в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Комиссия проверила участок, ограниченный бульваром имени Коноваленко, домами № 36 и № 38 по проспекту Ильича и домом № 35А по проспекту Кирова. В прошлом году здесь были выполнены масштабные работы по благоустройству. Концепция проекта разрабатывалась специалистами МБУ «Нижегородгражданпроект» с учётом предложений и пожеланий местных жителей.

«Мы принимали участие в общественных слушаниях и следили за ходом всех работ. Результат нас полностью устраивает. Зимой на этой площадке дети с удовольствием играли в хоккей, а сейчас с таким же энтузиазмом играют в футбол. На данный момент замечаний нет», - сказала общественный контролер «Единой России» Марина Шаталина.

«На этой детской площадке есть всё необходимое для малышей. Мы ходим сюда гулять ежедневно, и наш ребёнок в восторге, что для нас самое важное. Особенно популярны горки и круглые качели с сеткой», - поделилась местная жительница Ирина Поликарпова.

«По этому общественному пространству пока нет серьёзных замечаний, и теперь мы ждём потепления, чтобы оценить состояние зелёных насаждений, находящихся на гарантии. С началом тёплого сезона здесь ожидается рост посещаемости, поэтому важно заранее подготовиться к летнему периоду. Наша задача — сделать это место центром активной общественной жизни», - отметил заместитель Секретаря Нижегородского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», курирующий проектную деятельность, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

Комиссии также было интересно благоустройство сквера около дома №54 на улице Космическая. На месте бывшего пустыря здесь появились: памп-трек, многофункциональная спортивная площадка для игры в баскетбол и теннис, детская игровая зона, огороженная территория для выгула собак, скамейки и перголы. Однако комиссией были обнаружены недостатки: одна из качелей оказалась в аварийном состоянии. Подрядчик обязуется заменить её в рамках гарантийных обязательств.

Заместитель Секретаря Нижегородского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», курирующий проектную деятельность», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков обратил внимание на то, что жители воспринимают себя не как пассивных зрителей, а как активных участников процесса благоустройства, внимательно отслеживающих качество исполнения работ. В знак признательности за их вклад активисты были награждены благодарственными письмами.

Напомним, в голосовании за территории, которые нижегородцы хотят видеть благоустроенными в 2025 году, приняли участие более 440 тысяч человек.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется правительством РФ с 2017 года. В ее основе – партийный проект «Единой России» «Городская среда».

Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей и является одним из приоритетных направлений народной программы партии «Единая Россия». Результаты работы партпроекта изменили отношение людей к возможностям благоустройства территорий. С каждым годом жители все активнее участвуют в голосовании по выбору объектов, в общественных слушаниях по созданию дизайн-проектов и затем в контроле за исполнением работ.