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Общество

После реконструкции заработала одна из старейших аптек Нижнего Новгорода

20 марта 2025 11:17  [83] Общество
После реконструкции заработала одна из старейших аптек Нижнего Новгорода

Фото: ГП НО "НОФ"

После реконструкции открылась одна из старейших аптек города, расположенная в здании бывшего Нижегородского Острога на площади Свободы. В торжественной церемонии приняли участие министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова и генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов.

Павел Ястребов рассказал, что эта государственная аптека существует почти 100 лет и за все время зарекомендовала себя как надежный поставщик лекарств и медицинских изделий. Она предлагает широкий спектр услуг, включая обслуживание льготников и работу с наркотическими средствами и психотропными веществами. По его словам, главной целью аптек является не только увеличение продаж, но и обеспечение безопасности и качества медикаментов для жителей региона, а также создание комфортных условий для клиентов.

В рамках реконструкции было проведено капитальное обновление помещения аптеки общей площадью более 250 кв. м. Вход был оснащен пандусом и подъёмником для маломобильных граждан. Зона обслуживания клиентов стала более просторной, а потоки льготных и коммерческих покупателей были разделены. В залах установлены новые боксы для хранения лекарств, которые могут вместить до 2,5 тысячи наименований препаратов. Также внедрена система электронной очереди и оборудована зона ожидания для посетителей. Аптека получила статус экспертной, что означает наличие более 20 тысяч наименований препаратов, включая редкие и дефицитные.

До реконструкции аптека обслуживала около 3,5 тысячи человек в месяц и выдавала более 11,5 тысячи льготных рецептов. С учетом улучшений, ожидается увеличение проходимости на 20%.

Министр Галина Михайлова подчеркнула, что обновленная аптека соответствует всем принципам бережливого производства и ориентирована на удобство пациентов. "Продуманные маршруты и удобные условия для хранения препаратов создают комфорт для клиентов", – отметила она.

Справка:

В 1929 году Горьковский Центральный аптечный склад был переведен в Нижегородский Острог, где находился до 1980 года. В годы войны он снабжал горьковские госпитали и городские аптеки.

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Теги:
Аптеки НОФ
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