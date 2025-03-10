Нижегородский институт управления стал одним из организаторов фестиваля "Нижегородский ПараСпорт" Спорт

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

18 марта в спортивной школе "Радий" состоялся второй областной школьный фестиваль адаптивного спорта "Нижегородский ПараСпорт". Организаторами фестиваля выступили министерство спорта Нижегородской области, департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода и Нижегородский институт управления Президентской академии.

В этом году фестиваль собрал 220 спортсменов из 12 общеобразовательных организаций Нижегородской области, среди них 68 участников с инвалидностью и 152 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Программа фестиваля включала состязания по волейболу сидя, настольному теннису, дартсу, пауэрлифтингу (русский жим) и соревнования по настольным спортивным играм: "матрешка", джакколо, корнхолл, японский бильярд. Также на фестивале прошла презентация современных оздоровительных практик для школьников с ОВЗ: йога и пилатес.

Почетными гостями фестиваля стали заместитель министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова, заместитель главы администрации Приокского района Павел Белов, начальник отдела по общим вопросам МАОУ ДО "Спортивная школа "Радий"" Егор Петушков, старший тренер региона по настольному теннису лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, кандидат в мастера спорта по настольному теннису Александр Зайцев.

В своих выступлениях они отметили актуальность активного развития адаптивного спорта в регионе и привлечения обучающихся с ОВЗ к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подчеркнув, что фестиваль займет значимое место в системе физкультурно-спортивных мероприятий Нижегородской области.

"Проведение фестиваля «Нижегородский ПараСпорт» показывает, что каждый школьник независимо от своего состояния здоровья или уровня физической подготовленности может и должен заниматься физической культурой и спортом. Надеемся, что фестиваль позволит ребятам поверить в свои силы и найти себя в спорте!" - отметил главный судья фестиваля, преподаватель колледжа НИУ Анатолий Оринчук.