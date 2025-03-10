В Нижнем Новгороде пассажиры узнают о вкладе города в Победу при посадке

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Российские авиаперевозчики и Росавиация поддержали инициативу об информировании пассажиров о посадке в городах, которым присвоено почетное звание "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести". Об этом сообщил Илья Зотов, член комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" и член Общественной палаты Нижегородской области, в своем телеграм-канале.
Теперь, по его словам, пассажиры смогут услышать информацию о вкладе жителей города в Победу при посадке в соответствующих городах.
В Нижнем Новгороде, например, эта информация будет звучать при каждом прилете. Инициатива была поддержана в ответ на неоднократные просьбы пассажиров.
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