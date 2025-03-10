Две остановки в Нижнем Новгороде стали называться по-новому

В Нижнем Новгороде были переименованы две остановки общественного транспорта, сообщается на сайте мэрии.
Теперь автобусные и троллейбусные остановки "Улица Просвещенская" и "Институт экономики и предпринимательства" будут носить новые названия. Первая из них теперь будет называться "Семейный квартал. Улица Просвещенская", а вторая — "Институт экономики ННГУ".
Как уточнили специалисты дептранса, эти изменения направлены на актуализацию названий остановок в соответствии с современными городскими реалиями.
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