Две остановки в Нижнем Новгороде стали называться по-новому Общество

В Нижнем Новгороде были переименованы две остановки общественного транспорта, сообщается на сайте мэрии.

Теперь автобусные и троллейбусные остановки "Улица Просвещенская" и "Институт экономики и предпринимательства" будут носить новые названия. Первая из них теперь будет называться "Семейный квартал. Улица Просвещенская", а вторая — "Институт экономики ННГУ".

Как уточнили специалисты дептранса, эти изменения направлены на актуализацию названий остановок в соответствии с современными городскими реалиями.