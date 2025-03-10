На X конференции ЦИПР состоится V Парусная регата РУССОФТ

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5 июня в Нижнем Новгороде в рамках специальной программы ЦИПР-2025 (12+) состоится юбилейная V Парусная регата РУССОФТ. Гонка на спортивных яхтах объединит членов профессионального сообщества и участников конференции. Принять участие в состязании может любой желающий.
Состязания пройдут на спортивных парусных яхтах SV20. Они комфортны и совершенно безопасны для участников. С каждой командой на борту находится профессиональный инструктор — опытный гонщик, который проведет инструктаж, организует рабочий процесс и будет следить за безопасностью.
К участию в регате приглашаются представители не только компаний, входящих в РУССОФТ, но и компаний-участников ЦИПР-2025, вне зависимости от уровня подготовки. Заявки принимаются как от индивидуальных участников, так и от целых команд.
Чтобы зарегистрироваться на Парусную регату, необходимо заполнить форму регистрации на сайте РУССОФТ.
Напомним, что в этом году ЦИПР будет проходить с 3 по 6 июня.
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