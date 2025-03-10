Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
20 марта 2025 16:14  [2] На X конференции ЦИПР состоится V Парусная регата РУССОФТ
19 марта 2025 11:39  [279] Открыт прием заявок на премию CIPR Digital-2025
17 марта 2025 14:26  [406] Десятая конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 6 июня
15 марта 2025 10:46  [855] Сергей Безруков приедет в Большое Болдино
13 марта 2025 18:23  [962] Нижегородцам покажут фильм "В списках не значился", снятый к 80-летию Победы
13 марта 2025 10:30  [436] "Пиковую даму" в новом прочтении покажут нижегородцам
Афиша

На X конференции ЦИПР состоится V Парусная регата РУССОФТ

20 марта 2025 16:14  [2] Афиша
На X конференции ЦИПР состоится V Парусная регата РУССОФТ

Фото: предоставлено организаторами

5 июня в Нижнем Новгороде в рамках специальной программы ЦИПР-2025 (12+) состоится юбилейная V Парусная регата РУССОФТ. Гонка на спортивных яхтах объединит членов профессионального сообщества и участников конференции. Принять участие в состязании может любой желающий.

Состязания пройдут на спортивных парусных яхтах SV20. Они комфортны и совершенно безопасны для участников. С каждой командой на борту находится профессиональный инструктор — опытный гонщик, который проведет инструктаж, организует рабочий процесс и будет следить за безопасностью.

К участию в регате приглашаются представители не только компаний, входящих в РУССОФТ, но и компаний-участников ЦИПР-2025, вне зависимости от уровня подготовки. Заявки принимаются как от индивидуальных участников, так и от целых команд.

Чтобы зарегистрироваться на Парусную регату, необходимо заполнить форму регистрации на сайте РУССОФТ.

Напомним, что в этом году ЦИПР будет проходить с 3 по 6 июня.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЦИПР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph