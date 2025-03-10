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Политика

Путин подписал закон о новых принципах местного самоуправления

20 марта 2025 16:59  [112] Политика
Путин подписал закон о новых принципах местного самоуправления

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который определяет общие принципы организации местного самоуправления (МСУ) в рамках единой системы публичной власти. Документ был размещен на официальном сайте правовых актов.

Согласно новому закону, местное самоуправление представляет собой форму самоорганизации граждан, которая позволяет им самостоятельно решать вопросы местного значения в рамках полномочий, установленных законодательством. Этот процесс гарантируется Конституцией России.

Закон определяет три вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (для городов федерального значения). Важным моментом является то, что регионы получат право самостоятельно выбирать модель местного самоуправления.

В частности, субъекты РФ смогут решить, переходить ли им на одноуровневую систему управления или сохранить двухуровневую.

Документ вступит в силу через 90 дней с момента опубликования. К 1 января 2027 года регионам предстоит принять новые законы, регулирующие организацию местного самоуправления на своей территории.

Как отметил глава комитета Совета Федерации Андрей Шевченко, этот закон дает регионам возможность выбрать модель местного самоуправления, которая лучше всего учтет их экономические, исторические, культурные и другие особенности. Закон позволяет гибко регулировать организацию местного самоуправления в разных регионах страны.

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Теги:
Владимир Путин МСУ
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