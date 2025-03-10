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Общество

Отказавшимся от курения работникам предложили дать дополнительную неделю отпуска

20 марта 2025 17:22  [78] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил предоставить дополнительную неделю отпуска работникам, отказавшимся от курения. Он обратился с этим предложением к главе Минтруда Антону Котякову.

Как рассказал Антон Орлов телеканалу "360", данная идея возникла после заявления Михаила Мурашко, что бизнес теряет 443 миллиарда из-за перекуров сотрудников. Многие хотели бы избавиться от вредной привычки, ведь курение — это болезнь, отметил автор инициативы.

Дополнительная оплачиваемая неделя отдыха может стать мотивацией для отказа от курения. Часто работодатели штрафуют за опоздания и лишают премий, что создаёт дискомфорт.

"Я все-таки сторонник подхода мотивационного. Мотивация, я считаю, правит миром. И если человек хочет чего-то добиться, его лучше мотивировать, чем угрожать какими-то санкциями", — прокомментировал Орлов.

По его идее, такая мера вызовет улучшение производительности труда за счёт отказа от курения.

Кроме того, уверен Орлов, работодателям выгодны некурящие сотрудники, поскольку они мыслят категориями прибыли и воспринимают сотрудников как источник дохода. Если человек чувствует внимание и заботу, он с большей радостью будет работать и приносить прибыль.

В письме к Котякову Орлов отметил, что хронические заболевания, включая вызванные потреблением табака, снижают ВВП на 4%. Курение, вредная привычка миллионов работников, создаёт дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, что наносит ущерб национальной экономике.

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Теги:
Курение Отдых Работа
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