Сын экс-мэра Нижнего Новгорода подал иск на 409 млн рублей к родителям Экономика

В Бутырском районном суде Москвы начался процесс по делу Евгения Булавинова, который подал иск против своего отца, депутата Госдумы и бывшего мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова, а также его бывшей жены Надежды Теплюк и ее компании. Информация об этом размещена на официальном сайте суда.

Иск был подан 11 февраля, а 18 марта состоялось первое заседание. Следующее заседание суда назначено на 23 апреля.

По данным издания "Нижний сейчас", Евгений Булавинов требует взыскать с отца, его бывшей супруги и ее фирмы "Эталон" 409 млн рублей. Он утверждает, что в период с 2015 по 2018 год хранил в доме экс-мэра векселя на эту сумму, однако после развода документы исчезли. Позже он узнал, что бумаги были использованы без его согласия.

Адвокат Теплюк, Федор Трусов, считает, что иск был подан в интересах самого Вадима Булавинова и является попыткой пересмотра соглашения о разделе имущества, заключенного в 2018 году.