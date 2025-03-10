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Экономика

Сын экс-мэра Нижнего Новгорода подал иск на 409 млн рублей к родителям

20 марта 2025 19:33  [193] Экономика
Сын экс-мэра Нижнего Новгорода подал иск на 409 млн рублей к родителям

В Бутырском районном суде Москвы начался процесс по делу Евгения Булавинова, который подал иск против своего отца, депутата Госдумы и бывшего мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова, а также его бывшей жены Надежды Теплюк и ее компании. Информация об этом размещена на официальном сайте суда.

Иск был подан 11 февраля, а 18 марта состоялось первое заседание. Следующее заседание суда назначено на 23 апреля.

По данным издания "Нижний сейчас", Евгений Булавинов требует взыскать с отца, его бывшей супруги и ее фирмы "Эталон" 409 млн рублей. Он утверждает, что в период с 2015 по 2018 год хранил в доме экс-мэра векселя на эту сумму, однако после развода документы исчезли. Позже он узнал, что бумаги были использованы без его согласия.

Адвокат Теплюк, Федор Трусов, считает, что иск был подан в интересах самого Вадима Булавинова и является попыткой пересмотра соглашения о разделе имущества, заключенного в 2018 году. 

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Теги:
Вадим Булавинов Суд
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