Сын экс-мэра Нижнего Новгорода подал иск на 409 млн рублей к родителям

В Бутырском районном суде Москвы начался процесс по делу Евгения Булавинова, который подал иск против своего отца, депутата Госдумы и бывшего мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова, а также его бывшей жены Надежды Теплюк и ее компании. Информация об этом размещена на официальном сайте суда.
Иск был подан 11 февраля, а 18 марта состоялось первое заседание. Следующее заседание суда назначено на 23 апреля.
По данным издания "Нижний сейчас", Евгений Булавинов требует взыскать с отца, его бывшей супруги и ее фирмы "Эталон" 409 млн рублей. Он утверждает, что в период с 2015 по 2018 год хранил в доме экс-мэра векселя на эту сумму, однако после развода документы исчезли. Позже он узнал, что бумаги были использованы без его согласия.
Адвокат Теплюк, Федор Трусов, считает, что иск был подан в интересах самого Вадима Булавинова и является попыткой пересмотра соглашения о разделе имущества, заключенного в 2018 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+