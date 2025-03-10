Директора компании в Городце обвиняют в мошенничестве на 70 млн рублей

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В Городце руководитель одной из местных организаций стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По данным регионального СУ СКР, ущерб от его действий превысил 70 млн рублей.
Следствие установило, что в октябре прошлого года обвиняемый представил в Управление федерального казначейства поддельные документы, согласно которым работы по муниципальному контракту были якобы полностью завершены. На основании этих бумаг на счет его организации поступило более 5 млн рублей из бюджета.
Полученные средства директор вывел через ряд финансовых операций и перевел на личные счета. Позже выяснилось, что обязательства по контракту были выполнены лишь частично, а выделенные деньги использованы в личных целях. В результате бюджет понес значительные убытки.
Нарушение выявили сотрудники Следственного комитета при поддержке отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Городецкий". Подозреваемого задержали, сейчас он находится под домашним арестом.
Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства преступления и проверяют возможные дополнительные эпизоды.
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