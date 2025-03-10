Нижегородцам предложили выбрать, каким будет обновленное Старое Канавино Общество

Фото: телеграм-канал АСИРИСа

В Нижнем Новгороде разрабатывают концепцию обновления исторического района Старое Канавино. Проект направлен на сохранение культурного наследия и развитие территории. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Старое Канавино занимает пространство между Московским вокзалом и Окой. Здесь расположены 35 кварталов старинной застройки и 20 архитектурных памятников. Район тесно связан с именами известных людей: купцы Башкировы занимались здесь мукомольным делом, фотограф Максим Дмитриев запечатлел на своих снимках его повседневную жизнь конца XIX – начала XX века, а Максим Горький часто бывал здесь в гостях у своего дяди Михаила Каширина.

Разработкой концепции занимается Агентство по сохранению и развитию исторической среды совместно с архитектурной студией А4. Чтобы учесть мнение жителей, запущен опрос, в котором нижегородцам предлагают определить приоритетные направления благоустройства.

Участников спрашивают, что они считают наиболее важным для развития территории: сохранение исторической застройки, новое строительство, ремонт дорог, создание ливневой канализации или озеленение. Также предлагается отметить улицы, которые, по их мнению, лучше всего передают атмосферу прошлого, и высказать идеи по улучшению инфраструктуры.