Суд наказал директора компании за смерть работницы в Дзержинске

В Дзержинске технического директора компании признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель сотрудницы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Трагедия произошла 9 января 2024 года. Оператор линии цеха разлива растворителей надела под спецодежду синтетическую одежду, способную накапливать статическое электричество, и не предупредила об этом руководство. Во время переналадки оборудования возник разряд, который привел к воспламенению паровоздушной смеси. Женщина получила сильные ожоги и спустя несколько дней скончалась.
Суд установил, что причиной трагедии стало бездействие технического директора. Он знал, что участок производства не соответствует требованиям безопасности, но не принял мер для устранения нарушений.
19 марта суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
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