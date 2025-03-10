Пьяный водитель Renault перевернулся и погиб в Гагинском районе

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Вечером 20 марта в Гагинском районе Нижегородской области произошла авария со смертельным исходом.
Как сообщили в региональном ГИБДД, около 21:10 на 35-м километре автодороги Бутурлино – Сурадеево – Гагино водитель Renault, 41-летний мужчина, не справился с управлением. Машина врезалась в колесоотбойный брус, после чего перевернулась и съехала в кювет.
По предварительным данным, водитель мог находиться в состоянии опьянения. Он погиб на месте. Его пассажир, 32-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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