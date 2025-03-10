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Общество

Пригородные пассажирские перевозки в Нижегородской области выросли на 2% за 2 месяца

21 марта 2025 10:38  [2] Общество
Пригородные пассажирские перевозки в Нижегородской области выросли на 2% за 2 месяца

Фото: пресс-служба ГЖД

Пригородными поездами, курсирующими на Горьковской железной дороге в границах Нижегородской области, воспользовались более 2 млн пассажиров в январе-феврале 2025 года. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажиры за 2 месяца чаще всего отправлялись со станций:

  • Нижний Новгород-Московский – 640 тыс. человек (на уровне 2024 года);
  • Дзержинск – 164,5 тыс. человек (+0,8%);
  • Балахна – 87,3 тыс. человек (+17,5);
  • Линда – 74,1 тыс. человек (+3,7%);
  • Урень – 55,6 тыс. человек (+2,5%);
  • Арзамас-2 – 52,3 тыс. человек (+5,6%).

Одним из популярных пригородных направлений остается маршрут Нижний Новгород – Моховые Горы. Пассажирами данных электричек стали 34 тыс. человек (+5,3%). Рост перевозок обусловлен назначением дополнительных составов в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту. Их курсирование продлено до 1 июня 2025 года.

Добавим, в зимний период 2024/2025 гг. наиболее востребованными в пригородном сообщении стали маршруты из Нижнего Новгорода в Гороховец (892 тыс. пассажиров, на уровне прошлого зимнего сезона), Заволжье (742 тыс., +6%) и Семёнов (691 тыс., +2%).

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Теги:
ГЖД поезда
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