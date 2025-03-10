Врезка в нефтепровод привела к ущербу в 40 млн в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Лысковском округе Нижегородской области правоохранители пресекли незаконную врезку в магистральный нефтепровод. По подозрению в преступлении задержаны двое мужчин.

По данным полиции, УФСБ и Росгвардии, злоумышленники подключились к трубе нефтепровода Альметьевск — Нижний Новгород и тайно выкачивали дизельное топливо. Его они продавали по 37 рублей за литр.

На месте обнаружили шланг длиной 750 метров, который был закопан в землю и вел к частному дому. Именно там подозреваемые наладили подпольную "добычу" топлива.

По предварительной оценке, владельцу нефтепродукта нанесен ущерб на сумму около 40 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.