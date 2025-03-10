Госнаграды вручили 32 нижегородцам и двум коллективам предприятий ОПК региона Общество

Фото: Александр Воложанин

20 марта в Нижнем Новгороде в музее-усадьбе Рукавишниковых состоялась торжественная церемония вручения государственных наград жителям Нижегородской области.

За особые профессиональные достижения отмечены 32 нижегородца, работающих в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, науки, транспорта, ОПК, радиоэлектроники, металлургии, законодательной и исполнительной власти. Кроме того, наград удостоены коллективы двух предприятий оборонно-промышленного комплекса региона: ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» и филиала ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Нижегородского авиастроительного завода «Сокол».

Награды вручал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

«Для меня большая честь - вручать сегодня государственные награды нижегородцам, которые трудятся в разных сферах и являются примером настоящего служения нашему обществу. В то время как герои специальной военной операции защищают наше Отечество и нас с вами на фронте, вы героически трудитесь в тылу. Огромное спасибо за ваш вклад в развитие нашего региона и страны!» - сказал Андрей Гнеушев.