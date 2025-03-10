10 детских школ искусств в Нижегородской области получат субсидию на оснащение Культура и отдых

В Нижегородской области 10 детских школ искусств получат субсидию из областного бюджета на покупку оснащения. За счет региональных средств будут закуплены учебные пособия, оборудование и музыкальные инструменты. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

По результатам отбора субсидию на закупку оборудования в этом году получат Линдовская детская школа искусств; Детская художественная школа г.о.г. Семеновский; Саваслейская детская школа искусств; Детская школа искусств Ворсмы; Дальнеконстантиновская детская школа искусств; Шахунская детская художественная школа имени О.С. Козырева; Детская художественная школа Богородского муниципального округа; Лукояновская детская школа искусств; Детская музыкальная школа №5 в Нижнем Новгороде; Перевозская детская школа искусств.

«В этих школах осваивают основы творческих профессий более 2500 ребят, и в этом году для них будут закуплены новые музыкальные инструменты, наглядные пособия, мебель и учебная литература почти на 30 миллионов рублей. Для нас очень важен комплексный подход, поэтому новое оборудование появится в том числе в Линдовской школе искусств, которую осенью прошлого года мы открывали после капремонта в рамках нацпроекта», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Необходимое оборудование детские музыкальные и художественные школы получат в рамках государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области».

Напомним, что в 2024 году субсидию на закупку оборудования из областного бюджета получили Большеболдинская детская школа искусств, Детская музыкальная школа Сосновского муниципального округа, Детская школа искусств Бутурлинского муниципального округа, Воскресенская детская школа искусств, Детская школа искусств Вознесенского муниципального округа, Детская школа искусств рабочего поселка Воротынец, Детская музыкальная школа села Уразовка, Ветлужская детская музыкальная школа, Детская музыкальная школа имени И.Т. Шестерикова городского округа Семеновский и Шарангская детская школа искусств.

Было закуплено 103 единицы различных музыкальных инструментов, 396 единиц оборудования и 176 единиц учебной литературы.

Решение выделять дополнительные средства на оснащение учреждений образования в сфере культуры губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял по итогам поездок в ряд районов региона. С 2022 года на эти цели ежегодно выделяется около 30 млн рублей.