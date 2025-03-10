Работавшие под видом массажных салонов бордели накрыли в Нижегородской области

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Силовики накрыли сеть борделей, работавших под видом массажных салонов в Орловской, Тверской и Нижегородской областях. Расследуется уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.
Установлено, что преступный бизнес организовали супруги из Орловской области. В одном из массажных салонов в Заводском районе Орла нанятые ими девушки оказывали услуги интимного характера и брали за это деньги. Позже бизнес расширился и вышел за пределы Орловской области. Бордели под видом массажных салонов открылись в Твери, Нижнем Новгороде и Выксе.
Отмечается, что супруги-предприниматели рекламировали свои салоны в интернете.
Сейчас бордели закрылись, а подозреваемые задержаны. По местам оказания незаконных услуг прошли обыски, изъяты вещественные доказательства.
Скоро суд изберет фигурантам меру пресечения.
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