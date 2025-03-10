Мать двух бойцов СВО из Нижегородской области получила медаль Общество

Фото: телеграм-канал Андрея Гнеушева

В Нижегородской области медалью наградили мать двух участников специальной военной операции. Это следует из поста замгубернатора Андрея Гнеушева в телеграм-канале.

Старший сын женщины Николай ушел на СВО осенью 2022 года и в 2024 году подписал второй контракт. Однако с прошлого года он числится пропавшим без вести.

"Надежда Петровна — сама боец, все понимает, держится стойко и не теряет надежду", — написал Гнеушев.

Младший сын Алексей в настоящее время продолжает службу на фронте и уже имеет несколько наград за успешное выполнение боевых задач. Также планируется его участие в образовательной программе для военнослужащих, участвующих в СВО.

"Договорились, что при необходимости окажем ему необходимую поддержку", — добавил замглавы региона.