Мать двух бойцов СВО из Нижегородской области получила медаль

Фото:
В Нижегородской области медалью наградили мать двух участников специальной военной операции. Это следует из поста замгубернатора Андрея Гнеушева в телеграм-канале.
Старший сын женщины Николай ушел на СВО осенью 2022 года и в 2024 году подписал второй контракт. Однако с прошлого года он числится пропавшим без вести.
"Надежда Петровна — сама боец, все понимает, держится стойко и не теряет надежду", — написал Гнеушев.
Младший сын Алексей в настоящее время продолжает службу на фронте и уже имеет несколько наград за успешное выполнение боевых задач. Также планируется его участие в образовательной программе для военнослужащих, участвующих в СВО.
"Договорились, что при необходимости окажем ему необходимую поддержку", — добавил замглавы региона.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+