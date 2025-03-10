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Общество

Межрегиональный фестиваль "IT-пати" прошел в Арзамасе

21 марта 2025 16:26  [43] Общество

Молодежный совет и отдел внешних связей и массовых коммуникаций АО "АПЗ" стали партнерами межрегионального фестиваля "IT-пати" (12+), который прошел на базе Арзамасского техникума строительства и предпринимательства в Центре цифрового образования детей "IT-куб".

Фестиваль включал два хакатона – "Промышленный IT-хакатон" и "В дизайне". За право стать лучшими боролись 32 участника в возрасте от 12 до 18 лет. Фестиваль стартовал в феврале с заочного этапа. На финал в Арзамас приехали лучшие команды из Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода, Княгинина, поселка Ждановский (Кстовский район).

В течение трех дней ребята работали над своими проектами. В кейсе "Бот-администратор" участникам предстояло разработать программу для проведения розыгрышей в телеграм-канале и для обработки видео. Одна из команд работала над чат-ботом для обработки сообщений в сообществе "Пятнадцатый" во "ВКонтакте". В кейсе "Дизайн" требовалось разработать не менее четырех групп эмодзи, в том числе и анимированных. Главное требование – соответствие официально-деловому стилю, использование фирменных цветов брендбука АПЗ и Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". 

Все это время с участниками хакатона работали специалисты ОВСиМК, которые консультировали ребят и отвечали на их многочисленные вопросы.
Фестиваль завершился в субботу, 15 марта. Он показал, насколько талантлива и перспективна современная российская молодежь.

"Смело могу сказать, что в сфере IT вы – профессионалы, – сказал Артём Канашкин. – Мы получили готовый продукт, который поможет улучшить работу наших соцсетей. Спасибо руководству техникума за организацию такого мероприятия. Будем сотрудничать дальше". 

Победители и призеры фестиваля в торжественной обстановке получили дипломы и корпоративные подарки от Молодежного совета АПЗ и "IT-куба".

Дарья Хапугина, команда "IT-феи", победитель в номинации "Графический дизайн": "Было классно выполнять задания для такого большого предприятия. Требовалось не просто отрисовать буквы, цифры, а создать целый пакет эмодзи на различные темы. Незабываемый опыт. Рады, что наши стикеры возьмут в соцсети АПЗ".

Текст: Наталья Глазунова

Фото: Александр Барыкин

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Теги:
IT АПЗ
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