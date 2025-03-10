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Экономика

В ЗСНО обсудили результаты эффективности работы инвестиционной инфраструктуры в регионе

21 марта 2025 13:11  [60] Экономика
В ЗСНО обсудили результаты эффективности работы инвестиционной инфраструктуры в регионе

Фото: пресс-служба ЗСНО

19 марта в Законодательном собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Парламентарии обсудили информацию правительства об эффективности работы инвестиционной инфраструктуры Нижегородской области (особые экономические зоны, территории опережающего развития, инвестиционные площадки).

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что несмотря на санкции и непростую ситуацию в экономике, инвестиционная активность в регионе продолжает развиваться. При этом регион привлекает инвесторов в особую экономическую зону «Кулибин» и на территории опережающего развития благодаря установленным выгодным преференциальным условиям.

ОЭЗ «Кулибин» была создана в 2020 году на территории городского округа г. Дзержинск. Два года назад площадь территории была увеличена в 10 раз до 724,7 га. В настоящее время экспертным советом особой экономической зоны одобрены заявки 39 компаний с объемом заявленных инвестиции 123 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – более 5600, 36 компаний уже получили статус резидента.

Как было отмечено на заседании комитета, с 2021 года свое производство запустили 7 компаний и уже вышли на производственную стадию.

В 2024 году ОЭЗ «Кулибин» вошла в топ-5 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, поднявшись вверх на 13 строчек. «Кулибин» первой среди преференциальных площадок России реализует стратегию низкоуглеродного развития. Кроме того, одним из преимуществ ОЭЗ является возможность размещения предприятий I класса опасности.

В настоящее время АО «Корпорация развития Нижегородской области» строит инфраструктуру для особой экономической зоны. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь промышленно-производственных корпусов. Также заключено соглашение о строительстве трех очередей гостинично-административного комплекса.

Кроме того, на заседании комитета обсудили информацию о территориях опережающего развития (ТОР) Нижегородской области. В регионе функционируют три территории опережающего развития «Саров», «Володарск» и «Решетиха».

«Льготные налоговые режимы особой экономической зоны и территорий опережающего развития позволяют компаниям экономить средства и инвестировать их в производство. Это способствует ускорению развития и выходу проектов на самоокупаемость», - подчеркнул председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

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Теги:
Законодательное собрание Инвестиции
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