Четыре моста закрыты из-за паводка в Нижегородской области Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

Из-за паводка в Нижегородской области в текущем году закрыто четыре моста, сообщают в Главном управлении автомобильных дорог региона. Обычно в этот период в зону подтопления попадают восемь низководных мостов.

В этом году, с учетом прогноза паводка, ограничение движения введено на мостах через реку Пьяну на подъезде к селам Воронцово и Никольское в Гагинском районе, через реку Кудьму на подъезде к Зеленому городу в Кстовском районе, через реку Тешу на дороге "Озерки — Заречное" в Арзамасском районе, а также через реку Линду на дороге "Линда — Остреево".

На этих объектах были демонтированы перильные ограждения, установлены запрещающие знаки. Ограничения будут действовать до окончания весеннего паводка. Специалисты отмечают, что уровень воды на реках области в этом году будет ниже среднемноголетних значений.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году начато строительство нового моста через Пьяну в Гагинском районе, который заменит низководный мост, затапливающийся ежегодно.

Напомним, с 2025 года цели, ранее предусмотренные в нацпроекте "Безопасные качественные дороги", включены в новый нацпроект "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом России Владимиром Путиным. Этот проект включает 11 федеральных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, дорожного строительства, ЖКХ, а также улучшение безопасности и развитие общественного транспорта.

Ранее редакция Нижегородской области выяснила, что в этом году сильного паводка в регионе не будет.