Нижневолжскую набережную перекроют из-за соревнований 22-23 марта Общество

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение по Нижневолжской набережной в связи с проведением этапа открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках (0+).

22 марта с 15:00 до 20:00 перекроют проезд в районе Чкаловской лестницы, включая объездную дорогу.

23 марта с 00:01 до 23:00 движение остановят на участке от Георгиевского съезда до улицы Широкой.

Водителям рекомендуют заранее скорректировать маршрут, внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать меры предосторожности.

Этап кубка мира пройдет 22-23 марта на Чкаловской лестнице. Турнир посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и напомнит о вкладе нижегородцев в историю страны. Ожидается, что это событие привлечет внимание туристов не только из России, но и из-за рубежа.

В гонке примут участие около 150 спортсменов из России, Белоруссии, Франции и Польши. Среди них будут и нижегородцы. Соревнования пройдут в трех категориях: юниоры, взрослые и команды.

Трасса на Чкаловской лестнице протянется на 270 метров, а перепад высот составит 33 метра.