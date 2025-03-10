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Общество

Труженице тыла Софии Балакиной из Дзержинска дали медаль "80 лет Победы"

21 марта 2025 16:45  [1] Общество
Труженице тыла Софии Балакиной из Дзержинска дали медаль 80 лет Победы

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев во время рабочей поездки в Дзержинск навестил ветерана Великой Отечественной войны Софию Николаевну Балакину.  

Совместно с главой города Михаилом Клинковым и министром социальной политики региона Игорем Седых он вручил труженице тыла юбилейную медаль "80 лет Победы", а также памятные подарки.  

"В преддверии 80-летия Великой Победы вручаем Вам заслуженную награду. Спасибо за ваш труд и за Победу! Низкий поклон! Желаю здоровья, долгих лет жизни, и чтобы внуки радовали", — обратился к Софии Николаевне Андрей Гнеушев.  

Софии Балакиной 96 лет. В годы войны, с 14 лет, она трудилась на заводе, где производили взрывчатые вещества для авиационных бомб, снарядов и гранат. Долгие годы она была донором, а затем 18 лет проработала лаборантом на станции переливания крови.  

За свой труд она удостоена медали "За доблестный труд в годы войны 1941-1945 гг.", а также юбилейных наград, посвященных годовщинам Победы. У нее большая семья: трое внуков, четверо правнуков и двое праправнуков.  

"Самоотверженный труд в тылу, беззаветная преданность Родине – все это стало мощным фундаментом для нашей Великой Победы. На примерах мужества и героизма поколения победителей воспитаны сегодняшние защитники Родины. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, здоровья и благополучия!" — отметил Михаил Клинков.

Ранее сообщалось, что мать двух бойцов СВО из Нижегородской области получила медаль.

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Теги:
Андрей Гнеушев ВОВ Социальная сфера
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