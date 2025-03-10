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Экономика

Нижегородские экспортеры могут компенсировать до 900 млн рублей на НИОКР и омологацию

21 марта 2025 16:57  [66] Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские экспортеры смогут получить субсидии от Минпромторга России и Российского экспортного центра (РЭЦ) по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и омологацию. Прием заявок открыт до 31 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня наши предприятия завоевывают новые рынки, что влечет за собой и новые требования, которым должна соответствовать их продукция. Это и дорогостоящие исследования, и омологация, то есть приведение продукции к необходимым стандартам и требованиям зарубежных партнеров, и сертификация. До 50 процентов подобных затрат нижегородские компании смогут вернуть благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Механизм поддержки, разработанный Минпромторгом РФ, дает возможность экспортерам возместить затраты, фактически понесенные с 1 июля 2024 года и позднее – в течение 36 месяцев с этой даты.

Предприниматели смогут компенсировать по одному проекту до 900 млн рублей на проведение НИОКР и до 200 млн рублей – на омологацию. Финансирование предоставляется на затраты, связанные с оплатой труда работников и услуг организаций, материальные расходы, производство опытной партии продукции, ее тестирование и испытание, а также на содержание и эксплуатацию исследовательского оборудования.

Заявки на участие в конкурсе и необходимые документы можно подать в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности Минпромторга России (ГИСП) до 18.00 (мск) 31 марта 2025 года. Компенсация будет предоставляться по результатам конкурса.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, связанным с экспортной деятельностью, в том числе по инструментам нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика", можно в Центре поддержки экспорта Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
Нацпроект Экспорт
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