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Политика

Евгений Люлин: "Рабочие идеи молодых депутатов могут получить международную поддержку"

21 марта 2025 17:13  [98] Политика
Евгений Люлин: Рабочие идеи молодых депутатов могут получить международную поддержку

Фото: пресс-служба ЗСНО

21 марта в Законодательном собрании Нижегородской области прошла встреча спикера регионального парламента Евгения Люлина и председателя Гродненского областного Совета депутатов Елены Пасюты с молодыми парламентариями представительных органов муниципальных образований Нижегородской и Гродненской областей. Участники из Беларуси присоединились по видеосвязи.

В формате активного диалога молодые депутаты подняли важные темы: реализация своих идей на международном уровне, укрепление сотрудничества между муниципалитетами, поддержка молодежи сельских территорий, расширение доступа к юридической помощи и организация международных стажировок для молодых законодателей братских Государств. Отдельное внимание вызвала инициатива проведения телемоста "Нижний Новгород – Гродно", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Открытый диалог стал логичным продолжением успешного опыта Съездов малых городов, которые уже три года объединяют регионы России и Беларуси через народную дипломатию. В августе 2024 года четвертый Съезд пройдет в городе Мосты Гродненской области с участием руководителей обеих стран. А уже в июне молодые депутаты планируют встретиться очно на Форуме регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде, чтобы продолжить совместную работу.

По итогам работы стороны договорились создать Совет молодых депутатов при Заксобрании Нижегородской области и подписать соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией молодежных парламентов Гродненской области. Это позволит системно развивать обмен опытом и реализовывать совместные проекты.

"Самые смелые идеи молодых депутатов могут выйти за пределы регионов и получить международную поддержку. Сегодняшняя встреча – не просто диалог, а старт большой работы. Уверен, что уже в июне на Форуме регионов мы увидим первые результаты этого сотрудничества, которое станет мостом дружбы между Нижегородской и Гродненской областями", – заявил Евгений Люлин.

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Теги:
Белоруссия Евгений Люлин Законодательное собрание
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