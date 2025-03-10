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Происшествия

Число выдворенных из Нижегородской области мигрантов увеличилось на 76%

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Число выдворенных из Нижегородской области мигрантов увеличилось на 76%

В 2024 году полиция Нижегородской области провела проверки более 9 тысяч объектов, связанных с возможным расположением иностранных граждан. В результате было выявлено 11,76 тысячи нарушений миграционного законодательства, что на 47,5% больше, чем в 2023 году.  

Как пишет "Ъ-Приволжье", ссылаясь на данные полиции, из всех нарушителей выдворили 2,87 тысячи человек, что является на 76% большим показателем по сравнению с предыдущим годом.  

Для контроля за числом иностранных работников в 2024 году были установлены ограничения на привлечение мигрантов в нестационарную торговлю, а также введены дополнительные ограничения для таксистов.  

Интересно, что количество патентов, выданных мигрантам для работы в Нижегородской области, снизилось на 14,6%, составив 31,2 тысячи документов.  

По данным полиции, эти меры дали положительные результаты. За год снизилось количество преступлений, совершённых иностранцами, на 11%. В частности, на 8,2% уменьшилось число наркопреступлений, на 12,5% — краж, на 10% — мошенничеств. Число грабежей снизилось с 7 до 5, а разбоев — с 3 до 1.  

Количество преступлений, совершённых иностранцами, составило 1,5% от общей статистики, при этом число преступников сократилось на 12,9%, до 269 человек.  

Количество иностранных граждан, ставших на учет по месту пребывания, снизилось на 31,6% и составило 81,3 тысячи человек. Также уменьшилось количество продлений учетных записей на 23,3%, а регистраций по месту жительства — на 19,6%.  

Основные миграционные потоки формировались гражданами Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении и других стран СНГ.

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Теги:
МВД Мигранты
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