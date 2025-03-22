Магнитные бури накроют Нижний Новгород в апреле

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Жителей Нижнего Новгорода в апреле ожидает череда мощных магнитных бурь. По данным портала my-calend.ru, геомагнитная активность будет особенно высокой в первой половине месяца.
Первый серьезный всплеск ожидается 4 апреля в вечерние часы. Буря достигнет силы в 5 баллов и продлится до 18:00 следующего дня. После небольшого затишья геомагнитные возмущения вернутся вечером 6 апреля, достигнув уровня в 4 балла.
Самая интенсивная буря разразится 7 апреля в 21:00. Ее мощность составит 6 баллов, а продолжительность – двое суток. С 9 по 11 апреля колебания сохранятся, но ослабнут до 5 баллов.
Помимо этого, кратковременные геомагнитные возмущения возможны 14, 22, 24 и 25 апреля.
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