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Экономика

Нижегородцы мечтают о зарплате в 200 тысяч рублей

24 марта 2025 09:11  [145] Экономика
Нижегородцы мечтают о зарплате в 200 тысяч рублей

Большинство жителей Нижнего Новгорода считают, что для комфортной жизни им необходим доход от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Такие результаты показал опрос, проведенный порталом hh.ru.  

Среди респондентов 52% назвали именно этот диапазон заработка приемлемым. Еще 18% готовы довольствоваться зарплатой до 100 тысяч рублей. Доход в размере от 200 до 500 тысяч рублей считают достойным 10% опрошенных, а 1% участников исследования мечтают зарабатывать не менее полумиллиона рублей ежемесячно.  

Что касается высокооплачиваемых профессий в регионе, то помимо управленческих должностей лидером по уровню зарплат стал дата-сайентист. В среднем специалисты этой сферы получают 277 тысяч рублей.  

На втором месте находится DevOps-инженер с доходом в 200 тысяч рублей. Замыкает тройку самых прибыльных профессий брокер по недвижимости, которому работодатели готовы платить около 190 тысяч рублей в месяц.

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Теги:
Деньги Доходы Зарплата
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