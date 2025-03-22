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Спорт

Спортсменка сломала голень на соревнованиях по айс-кроссу в Нижнем Новгороде

24 марта 2025 09:20  [177] Спорт
Спортсменка сломала голень на соревнованиях по айс-кроссу в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Во время соревнований по скоростному спуску на коньках, которые состоялись 23 марта в Нижнем Новгороде, одна из участниц получила травму. Как сообщает телеграм-канал "Бокал прессека", у женщины сломана голень. Ее госпитализировали. 

Помимо нее, травмы получили и другие спортсмены – они падали на поврежденной трассе, установленной на Чкаловской лестнице, и сталкивались друг с другом.

На видеозаписях с соревнований видно, что на заключительном участке трассы намороженный лед буквально отламывался кусками. Из-за этого некоторые участники были вынуждены карабкаться вверх, держась за бортики.  

Отмечается также, что медпомощь потребовалась одному из зрителей. Болельщик переволновался до гипогликемии. Медики помогли ему на месте. 

Напомним, изначально этап Кубка мира по айс-кроссу (0+) планировалось провести в Нижнем Новгороде 14-15 марта, однако из-за неблагоприятных погодных условий организаторы перенесли его сначала на 22 и 23 марта, а затем сократили до одного дня – 23 марта.

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Теги:
Соревнование Травма
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