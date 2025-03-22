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Культура и отдых

Нижегородские абитуриенты смогут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

24 марта 2025 09:29  [134] Культура и отдых
Нижегородские абитуриенты смогут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

Фото: Рамиль Нуриев

Будущие актеры из Нижегородской области получат возможность пройти первичный отбор в ГИТИС в дистанционном формате. Онлайн-консультации для абитуриентов актерского факультета проведут преподаватели института на цифровой платформе. Лучшие участники смогут продолжить вступительные испытания в Москве.  

Предварительный онлайн-отбор для нижегородцев пройдет с 23 по 25 апреля 2025 года с 12:00 до 20:00. Подать заявку могут учащиеся школ и колледжей, которые окончат учебное заведение в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ.  

Для участия в творческой встрече поступающим необходимо подготовить чтецкую программу, включающую басню, стихотворение и прозаический отрывок. Кроме того, на первом этапе оцениваются музыкальность, чувство ритма и пластичность. Абитуриентам могут предложить исполнить танец или песню на выбор. Прослушивания проведут старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева и преподаватель Алексей Калинин.  

Как отметил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, онлайн-прослушивания позволяют расширить географию поступающих: "Для нас очень важно находить талантливых ребят по всей стране, но не все могут приехать в Москву на очные туры. Благодаря цифровым возможностям мы можем провести первичный отбор дистанционно, давая шанс большему числу абитуриентов".  

В прошлом году такой формат позволил пяти участникам пройти все этапы вступительных испытаний и поступить на бюджетные места актерского факультета ГИТИСа. В рамках проекта в проведении региональных прослушиваний вузу оказывает поддержку компания МТС.

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Теги:
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