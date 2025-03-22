Электростанции Нижегородского филиала "Т Плюс" готовы к прохождению весеннего паводка

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Энергетики Нижегородского филиала «Т Плюс» завершают подготовку к прохождению весеннего паводка. Сотрудники электростанций делают всё необходимое, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстовского округа в период высокой воды.
С приближением половодья специалисты заранее обследовали состояние гидротехнических сооружений и береговых насосных станций, подготовили технику и запас необходимых материалов для откачки воды и оперативной ликвидации возможных повреждений.
С началом паводка персонал станций усилит контроль за работой энергетического оборудования. При необходимости на опасных местах будут круглосуточно дежурить заранее подготовленные аварийные бригады.
В период подготовки и прохождения паводка организовано взаимодействие с региональной паводковой комиссией, местными органами власти, управлениями МЧС.
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