Электростанции Нижегородского филиала "Т Плюс" готовы к прохождению весеннего паводка Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Энергетики Нижегородского филиала «Т Плюс» завершают подготовку к прохождению весеннего паводка. Сотрудники электростанций делают всё необходимое, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстовского округа в период высокой воды.

С приближением половодья специалисты заранее обследовали состояние гидротехнических сооружений и береговых насосных станций, подготовили технику и запас необходимых материалов для откачки воды и оперативной ликвидации возможных повреждений.

С началом паводка персонал станций усилит контроль за работой энергетического оборудования. При необходимости на опасных местах будут круглосуточно дежурить заранее подготовленные аварийные бригады.

В период подготовки и прохождения паводка организовано взаимодействие с региональной паводковой комиссией, местными органами власти, управлениями МЧС.