По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 марта 2025 13:56  [1] Голикова заявила о рекордно низком уровне бедности в России
24 марта 2025 12:59  [107] ВТБ: мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт
24 марта 2025 09:11  [220] Нижегородцы мечтают о зарплате в 200 тысяч рублей
23 марта 2025 13:30  [530] В Богородске планируют построить завод по выпуску лифтов
23 марта 2025 11:23  [400] Завод по производству одноразовых медицинских шприцев планируется открыть в Кстовском округе
22 марта 2025 09:45  [1313] Новый автомобильный завод за 35 млрд может появиться в Нижегородской области
21 марта 2025 17:05  [612] Развитие инфраструктуры и кадровое обеспечение обсудили представители Корпорации развития с резидентами ОЭЗ "Кулибин"
21 марта 2025 16:57  [455] Нижегородские экспортеры могут компенсировать до 900 млн рублей на НИОКР и омологацию
21 марта 2025 14:27  [561] Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
21 марта 2025 13:32  [517] ВТБ: жители ПФО потратили в спортзалах почти 2 млрд рублей
Экономика

ВТБ: мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт

24 марта 2025 12:59  [107] Экономика
ВТБ: мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт

Фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ отметил самую активно распространяющуюся мошенническую схему в марте. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и доработанные шпионские программы. Теперь вместо того чтобы делать виртуальный клон карты клиента (им можно расплачиваться по NFC в магазинах или снимать деньги в банкомате), мошенники просят перевести деньги на безопасный счет, а на деле – на свой NFC-клон. Это позволяет им не оставлять цифровых следов преступления.

Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора, банка, любой крупной компании, и под разными предлогами – в основном, для обновления приложения, – просят установить на телефон программу. Это шпионское ПО – вариант известной вредоносной программы NFCGate, которая позволяет удаленно управлять чужим смартфоном и делать виртуальные клоны банковских карт. Если раньше основной модуль программы стоял у мошенника, который после установки второго модуля у клиента делал копию его банковской карты, то теперь все стало наоборот. 

Основной, измененный модуль ПО ставится на устройство клиента. Затем его убеждают перевести деньги «на безопасный счет», например через внесение средств в банкомате. Когда клиент подносит телефон к банкомату, то происходит зачисление денег, – но на клон карты мошенника. После чего злоумышленник через серию переводов самому себе на счета в разных банках уводит похищенные деньги. 

"Новая схема опасна тем, что затрудняет для антифрод-систем идентификацию таких платежей, так как технологически они ничем не отличаются от обычных операций по зачислению денег на счет. Если раньше банки учили клиентов никому никогда не сообщать коды безопасности, то теперь – не переходить по ссылкам, присланных в смс, мессенджерах, на электронную почту и не устанавливать никаких приложений, кроме как из официальных источников - с сайтов компаний и магазинов ПО. И даже в этом случае каждый раз нужно тщательно проверять правильность гиперссылок, чтобы не попасться на фишинг", — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Деньги мошенники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph