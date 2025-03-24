Нижегородцы стали активнее использовать средства защиты от мошенников Общество

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Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, исследовала схемы интернет-мошенничества, с которыми нижегородцы и россияне чаще всего сталкивались в 2024 году. Опрос показал, что 45% пострадавших от мошенников активировали дополнительные средства защиты, включая антиспам и двухфакторную аутентификацию, а 15% занялись повышением своей киберграмотности, сообщили в пресс-службе компании RED Security.

Несмотря на регулярное появление новых способов обмана, нижегородцы чаще всего сталкивались со звонками от имени служб безопасности банков (27%), телеком-операторов (24%) и силовых ведомств (14%). Также мошенники часто представлялись работниками государственных учреждений и муниципалитетов, а также администраторами социальных сетей. Реже всего пользователи получали обращения от имени Почты России. В 32% случаев злоумышленники пытались выманить у пользователей логины, пароли и смс-коды от онлайн-сервисов (госуслуг, онлайн-банкинга, аккаунтов в соцсетях и т.п.). Примерно так же часто (31%) их интересовали персональные данные граждан (адреса, телефоны, паспортные данные), а в 25% случаев – платежная информация (данные банковских карт, коды подтверждения операций и прочее).

Почти 60% респондентов сообщили, что им удалось распознать мошеннические схемы, прочие признались, что понесли ущерб от действий злоумышленников. В результате этого 18% опрошенных подверглись шантажу с использованием утекших персональных данных, 18% временно или безвозвратно утратили доступ к аккаунтам в важных сервисах, а 4% остались без хранившихся на счетах денежных средств. Почти четверть опрошенных не стала предпринимать каких-либо действий для того, чтобы снова не стать жертвами мошенников. Однако большинство нижегородцев провели "работу над ошибками": 45% подключили дополнительную защиту, такую как антиспам и двухфакторная аутентификация. Еще 15% стали читать больше экспертных материалов по вопросам киберграмотности, и лишь 1% граждан записался на специализированные курсы по повышению знаний в области цифровой безопасности.

Опрос проведен в феврале 2025 года, в нем приняло участие свыше 1100 пользователей различных онлайн-сервисов Яндекса. Выборка респондентов включала аудиторию от 18 до 60 лет и старше. 52% опрошенных составили мужчины и 48% – женщины. География опроса охватила все федеральные округа РФ.