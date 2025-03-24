Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 марта 2025 13:50  [32] Какие автобусные маршруты изменятся из-за перекрытия улицы Малой Покровской
24 марта 2025 13:33  [71] Один ветеран не дожил до вручения звания Почетного жителя Нижнего Новгорода
24 марта 2025 13:18  [103] Оплату проезда по геолокации введут в нижегородских автобусах и трамваях до июля
24 марта 2025 13:13  [89] Нижегородцы стали активнее использовать средства защиты от мошенников
24 марта 2025 12:49  [125] Найдены подрядчики для автобусных маршрутов А-82, А-87, А-91 в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:36  [177] Трамваи №2,18, 27 временно перестали ходить в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:28  [134] Туберкулез нашли у 529 жителей Нижегородской области
24 марта 2025 12:15  [151] Чкаловскую лестницу обследуют после разбора конструкций для Кубка мира по айс-кроссу
24 марта 2025 11:54  [177] ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде начнется на день раньше
24 марта 2025 11:29  [160] Раскрыта тайна появления человеческих костей на пляже Чкаловска
Общество

Нижегородцы стали активнее использовать средства защиты от мошенников

24 марта 2025 13:13  [89] Общество
Нижегородцы стали активнее использовать средства защиты от мошенников

Фото: freepik.com

Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, исследовала схемы интернет-мошенничества, с которыми нижегородцы и россияне чаще всего сталкивались в 2024 году. Опрос показал, что 45% пострадавших от мошенников активировали дополнительные средства защиты, включая антиспам и двухфакторную аутентификацию, а 15% занялись повышением своей киберграмотности, сообщили в пресс-службе компании RED Security.

Несмотря на регулярное появление новых способов обмана, нижегородцы чаще всего сталкивались со звонками от имени служб безопасности банков (27%), телеком-операторов (24%) и силовых ведомств (14%). Также мошенники часто представлялись работниками государственных учреждений и муниципалитетов, а также администраторами социальных сетей. Реже всего пользователи получали обращения от имени Почты России. В 32% случаев злоумышленники пытались выманить у пользователей логины, пароли и смс-коды от онлайн-сервисов (госуслуг, онлайн-банкинга, аккаунтов в соцсетях и т.п.). Примерно так же часто (31%) их интересовали персональные данные граждан (адреса, телефоны, паспортные данные), а в 25% случаев – платежная информация (данные банковских карт, коды подтверждения операций и прочее).

Почти 60% респондентов сообщили, что им удалось распознать мошеннические схемы, прочие признались, что понесли ущерб от действий злоумышленников. В результате этого 18% опрошенных подверглись шантажу с использованием утекших персональных данных, 18% временно или безвозвратно утратили доступ к аккаунтам в важных сервисах, а 4% остались без хранившихся на счетах денежных средств. Почти четверть опрошенных не стала предпринимать каких-либо действий для того, чтобы снова не стать жертвами мошенников. Однако большинство нижегородцев провели "работу над ошибками": 45% подключили дополнительную защиту, такую как антиспам и двухфакторная аутентификация. Еще 15% стали читать больше экспертных материалов по вопросам киберграмотности, и лишь 1% граждан записался на специализированные курсы по повышению знаний в области цифровой безопасности.

Опрос проведен в феврале 2025 года, в нем приняло участие свыше 1100 пользователей различных онлайн-сервисов Яндекса. Выборка респондентов включала аудиторию от 18 до 60 лет и старше. 52% опрошенных составили мужчины и 48% – женщины. География опроса охватила все федеральные округа РФ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph