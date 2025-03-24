ДТП с главой Сокольского округа закончилась расследованием Роструда Происшествия

Фото: Гострудинспекция по региону

В Городецком районе разбираются в деталях аварии, которая произошла утром 24 марта на автодороге Городец – Зиняки – Кантаурово. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

По предварительным данным, у поворота на деревню Архипиха столкнулись два легковых автомобиля. Среди пострадавших – глава местного самоуправления Сокольского округа Александр Созонов и водитель администрации. Оба получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас ожидаются медицинские заключения и решение о признании инцидента групповым несчастным случаем на производстве.

Как отметил главный государственный инспектор труда Нижегородской области Илья Мошеса, ситуация находится на особом контроле инспекции.