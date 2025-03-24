ДТП с главой Сокольского округа закончилась расследованием Роструда

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В Городецком районе разбираются в деталях аварии, которая произошла утром 24 марта на автодороге Городец – Зиняки – Кантаурово. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.
По предварительным данным, у поворота на деревню Архипиха столкнулись два легковых автомобиля. Среди пострадавших – глава местного самоуправления Сокольского округа Александр Созонов и водитель администрации. Оба получили травмы и были госпитализированы.
Сейчас ожидаются медицинские заключения и решение о признании инцидента групповым несчастным случаем на производстве.
Как отметил главный государственный инспектор труда Нижегородской области Илья Мошеса, ситуация находится на особом контроле инспекции.
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