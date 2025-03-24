Нижегородскую школу заставили разорвать связи с иностранными организациями Общество

В Нижнем Новгороде частное образовательное учреждение прекратило взаимодействие с иностранными организациями после решения суда. Судебные приставы исполнили постановление, запрещающее школе участвовать в международном образовательном сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

Основанием для судебного разбирательства стала прокурорская проверка, выявившая, что учебное заведение разрабатывало и внедряло образовательные программы при участии зарубежных организаций. Кроме того, школа была зарегистрирована в международном частном образовательном фонде и перечислила в зарубежную ассоциацию школ 17,5 млн рублей за последние 10 лет.

В ходе процесса выяснилось, что штаб-квартира этой международной организации находится в Швейцарии — стране, официально признанной недружественным государством. Суд пришел к выводу, что реализация образовательных программ иностранных организаций, финансируемых из-за рубежа, может угрожать традиционным ценностям России.

Исполнительное производство было возбуждено в Нижегородском районном отделении судебных приставов. Директору школы направили постановление с разъяснением о необходимости прекратить сотрудничество с зарубежными структурами. Его также предупредили о возможном штрафе в 50 тысяч рублей и уголовной ответственности по статье 315 УК РФ в случае неисполнения судебного решения.

Руководство учебного заведения незамедлительно закрыло счета в иностранной валюте, а также издало приказы о прекращении всех международных контактов. После проверки документов судебный пристав завершил исполнительное производство без применения принудительных мер.