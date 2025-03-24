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Происшествия

Гибель мужчины на пожаре в Бутурлине закончилась проверкой СК

24 марта 2025 16:45  [2] Происшествия
Гибель мужчины на пожаре в Бутурлине закончилась проверкой СК

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следственным комитетом России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате пожара, произошедшего 23 марта 2025 года в рабочем поселке Бутурлино. Мужчина скончался по неосторожности, что подтверждается статьей 109 УК РФ.

По информации следователей, возгорание случилось в частном доме. После того как пожар был ликвидирован, в помещении было найдено тело мужчины. При осмотре тела не обнаружено признаков насильственной смерти, что дает основание для проведения судебно-медицинской экспертизы для точного установления причины смерти.

Кроме того, назначена пожарно-техническая экспертиза для выявления обстоятельств, приведших к возгоранию. Предварительно предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователи продолжают работать над расследованием, чтобы выяснить все детали произошедшего.

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Теги:
Бутурлинский район Пожар Следственное управление
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